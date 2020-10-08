Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı - Son Dakika

Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı

08.10.2020 10:09
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, evine tüfekle ateş açan dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu'nu (41) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Akdamar (25), tutuklandı.

ADANA'da, evine tüfekle ateş açan dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu'nu (41) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Akdamar (25), tutuklandı.

Olay, 29 Eylül akşamı, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan Yusuf Akdamar ile dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Küpelioğlu, kardeşi Oğuzhan Küpelioğlu (36) ile Yusuf Akdamar'ın evine av tüfekleriyle ateş açtı. Akdamar da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Küpelioğlu boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, Akdamar da vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küpelioğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülürken, Akdamar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Küpelioğlu ise gözaltına alındı.  Ameliyata alınan Metehan Küpelioğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.  Hastanede polis gözetiminde tedavi edilen Yusuf Akdamar, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Yusuf Akdamar ve Oğuzhan Küpelioğlu, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı

Adana Yüregir, Polis, Eylül, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı - Son Dakika

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