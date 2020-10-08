Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da, evine tüfekle ateş açan dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu'nu (41) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Akdamar (25), tutuklandı.

Olay, 29 Eylül akşamı, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan Yusuf Akdamar ile dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Küpelioğlu, kardeşi Oğuzhan Küpelioğlu (36) ile Yusuf Akdamar'ın evine av tüfekleriyle ateş açtı. Akdamar da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Küpelioğlu boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, Akdamar da vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.