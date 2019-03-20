Son Dakika Haberleri: Eşinin Ailesi Tarafından Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Atıldı

Eşinin Ailesi Tarafından Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Atıldı

22 dakika önce

GAZİANTEP'te, eşi cezaevinde olan Sultan Kılıç, iddiaya göre kirasını ödemediği gerekçesiyle kayınpederi tarafından 3 çocuğu ile evden çıkarıldı.

Eşinin Ailesi Tarafından Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Atıldı, System.String[]
GAZİANTEP'te, eşi cezaevinde olan Sultan Kılıç, iddiaya göre kirasını ödemediği gerekçesiyle kayınpederi tarafından 3 çocuğu ile evden çıkarıldı. Eşyaları sokağa atılan kadın ve çocukları, geceyi komşularının otomobilinde geçirdi.

13 yıllık evli Sultan Kılıç'ın eşi Ömer Kılıç, 3 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Özgürlük Mahallesi'nde kayınpederine ait 3 katlı evin giriş katında oturan kadın, dün sabah saatlerinde iş aramak için çıktığı eve döndüğünde eşyalarının dışarı atıldığını gördü. Kayınbabasının kira ödemediği gerekçesiyle evden çıkardığını söyleyen kadın, geceyi çocukları ile birlikte bir komşusunun otomobilinde geçirdi.

Bugün eşyalarının önünde bulunduğu kayınbabasına ait evin zilini defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayan ve gidecek yeri olmadığını belirten Sultan Kılıç, "Kirayı ödeyemediğim için 3 çocuğumla dışarıda kaldım. Kayınbabam ve kayınvalidem kira için beni sokağa attı. Kocam cezaevine girdikten sonra yaşadığımız sorunlar nedeniyle sürekli aramızda sorunlar çıkıyordu. Dün akşam komşumuzun arabasında sabahladık. Ben çocuklarımla başımı sokabilecek ev için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

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