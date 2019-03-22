Eşinin Ailesinin Evinde Silahla Dehşet Saçan Koca Hakim Karşısına Çıktı

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 50 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 50 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, eşine kasıtlı olarak ateş etmediğini söyledi. Olaydan önce kendisine defalarca şiddet uyguladığını söyleyen müşteki kadın ise, "Bir anda ayağı kalktı. Camı ve panjuru kapattı. Çıkarttığı silahın namlusunu çekerek anneme doğrulttu, başına dayadı. 'Sizi öldüreceğim' diye bağırdı" dedi.



Kartal'da 2 Ocak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Girişken'i silahla yaralayan, eşinin ailesini de öldürmeye teşebbüs eden sanık Murat Girişken'in 3 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Girişken cezaevinden getirilirken, müşteki Emine Girişken, annesi Saniye Dirican ve babası Orhan Dirican ile avukatları Tuba Torun da salonda hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan sanık mağdurla boşanma kararı aldıklarını söyleyerek, "Eşim birkaç kez annesiyle görüşmemi istedi, bu amaçla beni çağırdı. Evin önüne gittiğimde eşimin iş yerinden gelmesini bekledim. Bu sırada dışarıdan baktığımda evin kepenkleri kapalıydı. Daha önce her zaman açık olan kepenkler kapatılmıştı. Eşim eve girdikten sonra ben de arkasından eve girdim. Eşim ve kayınvalidem beni mutfağa çağırdı. Kayınvalidem benimle konuşuyordu. Sohbet sırasında, 'nedir senin derdin' diyerek konuyu eşimin eski eşi Şükrü'ye getirdi. 'Sen Şükrü kadar olamadın, Şükrü şerefliydi. Benim kızım peçete değil, buruşturup atamazsın' dedi. Sonra camı kapatmamı istedi. Eşim kapatmak için kalktığında, 'Sen fıtıklısın. Deve kadar boyu var o kapatsın, boyu var ama aklı kısa' dedi" ifadelerini kullandı.



"Silah bir anda patladı"



Kayınvalidesinin kendisine hakaret ettiğini ve gitmek istediği halde izin vermediklerini söyleyen sanık, "Bu sırada eşim de arkamdan çekiştirdi. Kayınvalidem montumu tutup çekince üzerimdeki silah yere düştü. Eğilip aldım, bu sırada montumun kolundan çekiştirdiği için bir anda silah patladı. Ben ne olduğunu anlayamadım. İlk başta kendim vurulduğumu zannettim. Yerde kan gördüm. Bir an önce evden çıkmak istedim, şapkamı ve atkımı alıp dışarı çıktım" dedi.



"Kasıtlı olarak ateş etmedim"



Eşine kasıtlı olarak ateş etmediğini söyleyen sanık Girişken, "Tabancanın şarjöründe mermi yoktu. Yatağında bir tane kalmış, o patladı. Tabanca rahmetli babamdan kalmadır, yıllardır bende. Başka yabancı yerde kaldığım için üzerime almak zorunda kaldım. Eşimle görüşmeye giderken kasıtlı olarak üzerime almadım. Olaydan sonra silahı dereye attım" diye konuştu.



"'Sizi öldüreceğim' diye bağırdı"



Duruşmada dinlenen müşteki Emine Girişken, olaydan önce de kendisine defalarca şiddet uyguladığını ve silahla tehdit ettiğini söyleyerek, "Olay günü işten eve geldiğimde hemen arkamdan o da geldi, mutfağa geçtik. Konuştuğumuz sırada bir anda ayağı kalktı ve mutfak camını, panjurunu kapattı ve bir anda silah çıkarttı. Silahın namlusunu çekerek kurma hareketi yaptı ve silahı anneme doğrulttu, başına dayadı. 'Sizi öldüreceğim' diye bağırdı, bu sırada ben müdahale etmek istedim, saçımdan tutarak beni yere fırlattı. Bu sırada silah patladı, ben yaralandığımı fark ettim. Çok kan kaybettim, kıpırdayamıyordum. Annemin sesini duyuyordum, sonra bayılmışım. Kardeşim kemerle bacağımı sıkmasaymış kan kaybından ölecekmişim. Bacağımdaki damarlar değişti, halen tedavim bitmedi. Olaydan sonra da bir yakınıma mesaj göndererek şikayetten vazgeçmem yönünde tehditlerde bulunmuş" dedi.



"Silahı doğrulttu ancak ateş almadı"



Emine Girişken'in annesi Saniye Dirican, sanığın silahla kızına doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Daha sonra silahı bana doğrulttu ancak silah ateş almadı. Silahın kabzasıyla başıma vurdu" diye konuştu.



"Mutfağa girdiğimde yer kan gölüydü"



Müşteki Emine Girişken'in babası Orhan Dirican da, "Olay tarihinde sanığın konuşmak için eve geleceğini öğrenince muhatap olmamak için farklı bir odada televizyon izliyordum, kapılar kapalıydı. 'Çat' diye bir ses duydum, hemen yerimden kalktım. Koridora çıktığımda sanıkla karşılaştım. Küfürler ediyordu ve elinde tabanca vardı. Beni görünce tabancayı bana doğrulttu ve tetik düşürdü. Ancak tabanca patlamadı. Ben mutfağa girdiğimde yer kan gölüydü. Sanık evi terk edince polise ve ambulansa haber ettik" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Girişken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal'da 2 Ocak 2019 tarihinde Murat Girişken'in boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine gittiği, konuştukları sırada birden bire ayağı kalkıp pencereyi ve panjuru kapattığı, belinden çıkarttığı silahı kaynanasına doğrultarak 'sizi öldüreceğim' dediği anlatıldı. Bu sırada müdahale etmek isteyen eşi Emine Girişken'i saçından tutarak yere fırlattığı, bir el ateş ederek yaraladığı kaydedildi.



İddianamede, Murat Girişken'in Emine Girişken'e yönelik eyleminden dolayı 'eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kayınvalidesi ve kayınpederine yönelik eylemlerinden dolayı ise 2 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

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