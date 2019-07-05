Son Dakika Haberleri: Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından vurularak öldürülen genç, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından vurularak öldürülen genç, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

19 yaşındaki Alperen Kahraman, eşi ve bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için Omurtak Caddesi üzerinde yürürken eşinin amcası Durmuş S. tarafından kurşunlanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda seken kurşunlar sebebiyle bölgedeki 2 kişi de yaralanmıştı. Alperen Kahraman, bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman'ı son yolculuğunda ailesi, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Kahraman, köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:22 Kaynak: İHA
Çanakkale, Tekirdağ, Ezine, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:35:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]