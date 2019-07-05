Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
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Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandıÇANAKKALE - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Alperen Kahraman Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
ÇANAKKALE - Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Alperen Kahraman Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde toprağa verildi.
19 yaşındaki Alperen Kahraman, eşi ve bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için Omurtak Caddesi üzerinde yürürken, eşinin amcası Durmuş Sepetçi tarafından kurşunlanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda seken kurşunlar sebebiyle de bölgedeki 2 kişi yaralanmıştı.
Alperen Kahraman'ın cenaze töreni bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye
köyünde gerçekleştirildi. Kahraman'ı son yolculuğunda; ailesi, akrabaları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Köy Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kahraman, köy mezarlığına defnedildi.
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