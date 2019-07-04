Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü(2)
2 saat önce
2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜÇorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Çorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eşi Melisa mağazada alışveriş yaparken, Alper Kahraman'ın, bebek arabasında bulunan 2 aylık kızı ile dışarıda beklediği, yanına yaklaşan Durmuş S.'nin tabancasını doğrultup ateş ettiği görülüyor. Paniğe neden olay sonrası bazı kişilerin Alper Kahraman'ın yanına giderek yardım etmeye çalıştığı görüldü.
Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü
Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısını ne zaman yapacağını açıkladı
Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası
Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu