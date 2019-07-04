Son Dakika Haberleri: Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü(2)
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Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü(2)

2 saat önce

2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜÇorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Çorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eşi Melisa mağazada alışveriş yaparken, Alper Kahraman'ın, bebek arabasında bulunan 2 aylık kızı ile dışarıda beklediği, yanına yaklaşan Durmuş S.'nin tabancasını doğrultup ateş ettiği görülüyor. Paniğe neden olay sonrası bazı kişilerin Alper Kahraman'ın yanına giderek yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
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