Son Dakika Haberleri: Eşinin Amcasını, Kaynanasını ve Baldızını Öldüren Zanlı Teslim Oldu

Eşinin Amcasını, Kaynanasını ve Baldızını Öldüren Zanlı Teslim Oldu

29 dakika önce

- İntihar etmek isteyen kişinin teslim olması GAZİANTEP - Gaziantep'te miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı polislere teslim oldu.

- İntihar etmek isteyen kişinin teslim olması GAZİANTEP - Gaziantep'te miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı polislere teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:56 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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