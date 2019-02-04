Eşinin Amcasını, Kaynanasını ve Baldızını Öldüren Zanlı Teslim Oldu
29 dakika önce
- İntihar etmek isteyen kişinin teslim olması GAZİANTEP - Gaziantep'te miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı polislere teslim oldu.
- İntihar etmek isteyen kişinin teslim olması GAZİANTEP - Gaziantep
'te miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı polislere teslim oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:56 Kaynak: AA
Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu
Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada
Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade