EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI - Son Dakika
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EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI

26.05.2022 09:31

BAĞCILAR'da marketin önünde bırakılan elektrikli bisiklet, iki kişi tarafından çalındı.

BAĞCILAR'da marketin önünde bırakılan elektrikli bisiklet, iki kişi tarafından çalındı. Bisikletin sahibi Nazmi Bostancı, markette alışveriş yaptığı 10 dakikalık sürede bisikletinin çalındığını belirterek, "Eşimin ameliyat masrafları için satmayı planlıyordum, başka bir birimimiz yok" dedi.

Bisiklet hırsızlığı, 22 Nisan'da Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Nazmi Bostancı, alışveriş yapmak için evinin yakınındaki bir markete girdi. Elektrikli bisikletini marketin önündeki kaldırıma bırakan Bostancı, 10 dakika sonra çıktığında şaşkınlık yaşadı. Bir süre telaşla çevreyi kontrol eden Bostancı, yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektrikli bisikletin çalındığını fark etti. Bostancı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"YAYALAR GEÇEMEZ DİYE DUYARLI DAVRANDIM"

Nazmi Bostancı, olay tarihinde bisiklet fuarına gittiğini, eve dönerken eşinin arayıp marketten alışveriş yapmasını istediğini söyledi. Marketin önüne geldiğinde elektrikli bisikletini her zaman bıraktığı yerde, bir kamyonun park ettiğini gördüğünü anlatan Bostancı "Duyarlı davranıp, yayalar rahat geçebilsin diye, farklı bir yere bıraktım. Markete 5 dakikada girip çıkarım, bir şey olmaz diye düşündüm. Yaklaşık 10 dakika içerde kaldım ama ara ara dışarı çıkıp bisikletimi kontrol ettim. Kasaya geldiğimde marketin camından bir kez daha dışarı baktım, bisikleti göremedim. Hemen dışarı çıktım ve bisikletin çalındığını anladım. Caddeye yöneldim, şaşkındım tabii, ne tarafa gideceğimi bilemedim. Yürürken polis ekiplerini gördüm, birlikte bisikleti aradık. Sonra da karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

"BİSİKLETİ SATARAK EŞİMİN AMELİYAT MASRAFLARINI KARŞILAYACAKTI"

Eşinin bir rahatsızlığından dolayı ameliyat olacağını söyleyen Bostancı, "Eşimin tedavisi için elimizdeki tek sermaye buydu, başka bir birikimimiz yok" dedi. Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelediğini belirten Bostancı, "İki kişiler, biri keşif ve gözetleme yapıyor, diğeri de bisikletin üzerine binip gidiyor. Bunlar birbirini tanıyan kişiler" dedi.

Görüntülerde, iki kişinin sokakta yürürken market önünde duran bisikleti fark ettiği görülüyor. Şüphelilerden birinin bisikleti bir süre incelediği, diğerinin ise biraz ileride beklediği dikkat çekiyor. Şüpheli, çevredeki insanlara aldırış etmeden bisikleti çalıyor.

EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI
EŞİNİN AMELİYATI İÇİN SATACAĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALINDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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