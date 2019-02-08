Eşinin Annesi Sanılınca 53 Kilo Verdi

Antalya'da gittikleri bir düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılınca zayıflamaya karar veren 37 yaşındaki Hatice Sungur, mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 53 kilo verdi.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da gittikleri bir düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılınca zayıflamaya karar veren 37 yaşındaki Hatice Sungur, mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 53 kilo verdi.



Antalya'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı 37 yaşındaki Hatice Sungur, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan 38 yaşındaki eşi Mustafa Sungur ile bir düğüne katıldı. Bu düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılan Sungur, zayıflamaya karar verdi.



Önce özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olan ancak bu ameliyata rağmen kilo vermekte zorlanan Sungur, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde gastrik baypas ameliyatı oldu. Bu ameliyatın ardından midesi bir çay bardağı kadar küçültülen Sungur, 6 ayda 53 kilo vererek 110 kilodan 57 kiloya düştü.



Ameliyatın ardından nefes alma güçlüğü, ayaklarındaki ağrılardan kurtulduğunu söyleyen Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikten sonra gazlı içecek ve patates cipsini çok tüketmesi nedeniyle hızla kilo aldığını dile getirdi.



Eşinin 1 metre 75 santimetre uzunluğunda ve 70 kilo olduğunu, kendisinin ise 6 ay öncesine kadar kısa boylu olmasına rağmen 110 kilo ağırlığında olduğunu ifade eden Sungur, "Bu nedenle beni eşimin annesi, bazen de ablası sanıyorlar. Bu durum beni çok üzdü. Ameliyat olmaya karar verdim. Zayıflayınca artık beni eşimden küçük görüyorlar." dedi.



Kiloluyken istediği kıyafeti bulamadığını da anlatan Sungur, "Artık istediğim mağazadan istediğim kıyafeti alabiliyorum. Beni uzun süre görmeyenler tanıyamıyor. 'Sen Hatice misin?' diye soruyorlar. En önemlisi de çocuklarımla da artık daha iyi ilgileniyorum. Onların temposuna önceden yetişemiyordum. Evimi bile artık rahatlıkla temizleyebiliyorum. Şimdi hayatım her yönüyle daha kolay." diye konuştu.



"Hastalar şeker, tansiyon gibi sağlık problemlerinden kurtuluyor"



Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde görevli Doç. Dr. Burhan Mayir ise hastanın midesini küçülttüklerini, mide ile bağırsağı arasında yeni bir yol yaparak yediklerinin büyük bir kısmının emilmeden vücuttan atılmasını sağladıklarını aktardı.



Mayir, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve 3-4 kilo daha verdikten sonra ideal kilosuna kavuşacağını vurgulayarak şunları söyledi:



"Ameliyatı son seçenek olarak görüyoruz. Hastalarımıza çeşitli zayıflama ve spor programları yapıyoruz. Bunlardan sonuç alamayınca ameliyat kaçınılmaz oluyor. Yoğunluğumuz çok fazla. Randevu defterlerimiz dolu. Hastalara bazen 6-7 ay bazen de bir yıl sonrasına randevu vermek durumunda kalıyoruz. Yılda 250-300 ameliyat yapıyorum. Hastanemizde bu rakam ise 600-700 civarında. Hastalar zayıflamaya başladıktan sonra şeker, tansiyon gibi sağlık problemlerinden kurtuluyor. Estetik amaçlı ameliyat yapan kişi sayısı çok az."



Mayir, ameliyatlarda yüzde 80'i aşkın bir oranla başarılı olduklarını ve hastaların büyük oranda zayıfladığını kaydetti.

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