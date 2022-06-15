Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika
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Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

15.06.2022 16:12
Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandıZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz A.

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz A.'nın otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren ve 19 yıl ceza alan sanık Sezai Özgür bu kez de eşine karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıktı.

Olay, 18 Temmuz 2017'de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Ö. boşanma davası açan bir çocuk annesi eşi Yeliz A.'nın otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür, iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti sanığa daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl ceza verdi. Olaydan 1 ay önce Sezai Ö.'nün boşandığı eşi Yeliz A.'yı ormanlık alana götürerek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Eşinin avukatı üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Yeliz A., tutuklu sanık Sezai Ö. SEGBİS ile bağlandı. Yeliz A.'nın avukatı "Nitelikli cinsel saldırı sanığın üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın müvekkille yönelik eylemi teşebbüs aşamasında değil tam anlamıyla yapılmıştır. Tanklardan Hasan K.'nın beyanlarında bahsettiği üzere müvekkiline ve sanıkta boğuşma izi olduğu sanığın cinsel organını gördüğü ve şahsın üzerinde olduğu beyan etmişler. Bunun üzerine sanık ben onun kocasıyım dediğinde müvekkilim sanığa hitaben ne kocası insan karısına böyle tecavüz eder mi şeklinde sözlere sarf ettiğini söyledi. Sanığa iftira atmayı gerektiren herhangi bir nedenleri yoktur. Müvekkilliğim sanığın araçtayken ve köyün içinden geçerken kadının çığlık atması tanıkların dikkatini çekmiştir. Tanıklardan bir tanesi olayın yaşandığı tarihte Hasan K köy muhtarı silahını çekerek gelmiştir. Bu olay sonrasında sanık müvekkilin aracına bomba koymuştur. Sanık hakkında takdiri indirim hakkı verilmemesini talep ediyoruz" dedi.

"Aracıma bomba koydu, canıma kastetti"

Sanık Sezai Ö.'nün kendisinin canına kastettiğini aracı ile kendisini zorla ormanlık alan götürerek üzerine atılı suçları işlediğini söyleyen boşandığı eşi Yeliz A., 'Sanık benimle konuşmak istese iş yerimin önünde otururduk. Bunun hepsini tasarladı. Araba temin etti beni aldı ve aracın kapılarını kilitledi. Araçla beni ormanlık alan getirdi ve üzerine atılı suçları gerçekleştirdi. Kendisi aracıma bomba koydu. Canıma kastetti. Ben ne kadar uzaklaşmak istesem de o benim hayatıma olumsuz etki yapmak istemektedir" dedi.

"WhatsApp yazışmaları olayı ortaya çıkardı"

Tutuklu Sanık Sezai Ö.'nün eşi Yeliz A.'ya olay sonrası telefondan attığı mesajlar mahkemeye delil olarak sunuldu. Sanık Sezai Ö.'nün "Dayanamadım işte. Özür diliyorum. Ne desen haklısın olmaması gerekiyordu, ne desen haklısın" diye mesajlar attığı ortaya çıktı.

Verilen ifadeler sonrası söz verilen tutuklu Sanık Sezai Ö. "Olay günü ilk aranan benim. Ben Devrek yol ayırımından aldım. Ben zorla almadım. Sonra alışveriş merkezine gittik. Whatsap yazışmaların çocuk üzerinedir. Buna ilişkin emniyete ait kameraları var ise belli olacaktır. Kesinlikle öyle bir durum gerçekleşmemiştir. Hepsi raporlarda bellidir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın avukatının süre talebi üzerine davayı ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika
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