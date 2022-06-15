Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

15.06.2022 14:31
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz A.'nın (41) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren ve 19 yıl ceza alan sanık Sezai Özgür (42) bu kez de eşine karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz A.'nın (41) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren ve 19 yıl ceza alan sanık Sezai Özgür (42) bu kez de eşine karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıktı.

Olay, 18 Temmuz 2017'de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Ö. boşanma davası açan bir çocuk annesi eşi Yeliz A.'nın otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür, iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti sanığa daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl ceza verdi. Olaydan 1 ay önce Sezai Ö.'nün boşandığı eşi Yeliz A.'yı ormanlık alana götürerek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

EŞİNİN AVUKATI ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Yeliz A., tutuklu sanık Sezai Ö. SEGBİS ile bağlandı. Yeliz A.'nın avukatı "Nitelikli cinsel saldırı sanığın üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın müvekkile yönelik eylemi teşebbüs aşamasında değil tam anlamıyla yapılmıştır. Tanklardan Hasan K.'nın beyanlarında bahsettiği üzere müvekkiline ve sanıkta boğuşma izi olduğu sanığın cinsel organını gördüğü ve şahsın üzerinde olduğu beyan etmişler. Bunun üzerine sanık ben onun kocasıyım dediğinde müvekkilim sanığa hitaben ne kocası insan karısına böyle tecavüz eder mi şeklinde sözlere sarf ettiğini söyledi. Sanığa iftira atmayı gerektiren herhangi bir nedenleri yoktur. Müvekkilliğim sanığın araçtayken ve köyün içinden geçerken kadının çığlık atması tanıkların dikkatini çekmiştir. Tanıklardan bir tanesi olayın yaşandığı tarihte Hasan K. köy muhtarı silahını çekerek gelmiştir. Bu olay sonrasında sanık müvekkilin aracına bomba koymuştur. Sanık hakkında takdiri indirim hakkı verilmemesini talep ediyoruz" dedi.

"ARACIMA BOMBA KOYDU, CANIMA KASTETTİ"

Sanık Sezai Ö.'nün kendisinin canına kastettiğini aracı ile kendisini zorla ormanlık alan götürerek üzerine atılı suçları işlediğini söyleyen boşandığı eşi Yeliz A., 'Sanık benimle konuşmak istese iş yerimin önünde otururduk. Bunun hepsini tasarladı. Araba temin etti beni aldı ve aracın kapılarını kitledi. Araçla beni ormanlık alan getirdi ve üzerine atılı suçları gerçekleştirdi. Kendisi aracıma bomba koydu. Canıma kastetti. Ben ne kadar uzaklaşmak istesem de o benim hayatıma olumsuz etki yapmak istemektedir" dedi.

"WHATSAPP YAZIŞMALARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI"

Tutuklu Sanık Sezai Ö.'nün eşi Yeliz A.'ya olay sonrası telefondan attığı mesajlar mahkemeye delil olarak sunuldu. Sanık Sezai Ö.'nün "Dayanamadım işte. Özür diliyorum. Ne desen haklısın olmaması gerekiyordu, ne desen haklısın" diye mesajlar attığı ortaya çıktı.

Verilen ifadeler sonrası söz verilen tutuklu Sanık Sezai Ö. "Olay günü ilk aranan benim. Ben Devrek yol ayırımından aldım. Ben zorla almadım. Sonra alışveriş merkezine gittik. Whatsap yazışmaların çocuk üzerinedir. Buna ilişkin emniyete ait kameraları var ise belli olacaktır. Kesinlikle öyle bir durum gerçekleşmemiştir. Hepsi raporlarda bellidir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın avukatının süre talebi üzerine davayı ileri bir tarihe erteledi.

(Sertaç Özdemir - İHA)

Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı

YORUMLAR
500
Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz
14:31 Uzman isimden kamusal alanlarda artan cinsel ilişki vakalarıyla ilgili bomba yorum! "Daha da artacak, özellikle önümüzdeki bir yılda"
14:29 Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti
14:28 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak
14:24 Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında açıklama: Türkiye'nin şikayetleri mantıksız, sözlü gerginlik umarım sahaya yansımaz
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
13:30 Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement