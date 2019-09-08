Son Dakika Haberleri: Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
Son Dakika Güncel Haber

Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü

1 saat önce

PENDİK'te dün balkonda bir çift tartışmış, balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü, System.String[]
PENDİK'te dün balkonda bir çift tartışmış,  balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kadının peşinden aşağı atlayarak ağır yaralanan eşi de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Hilal Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Gökhan Güneş tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.



- İstanbul
Gökhan Güneş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi
Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Zonguldak'ta yangın: 1 ölü Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]