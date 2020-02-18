Eşinin baba evine dönmesine sinirlenip 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşinin baba evine dönmesine sinirlenip 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Eşinin baba evine dönmesine sinirlenip 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs, eşinin baba evine dönmesine sinirlendiği iddiasıyla kayınpederi ile birlikte bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Eşinin baba evine dönmesine sinirlenip 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs, eşinin baba evine dönmesine sinirlendiği iddiasıyla kayınpederi ile birlikte bir kişiyi silahla vurarak yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz pazar akşamı Bıçakçı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre eşinin baba evine dönmesine sinirlenen Gökhan Ö. (37) isimli şahıs, içinde kayınpederi Saygılı D.'nin (58) de bulunduğu kahvehaneyi silahla bastı. Silahını kayınpederine doğrultan Gökhan Ö. ardı ardına ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler kayınpeder Saygılı D. ile yanında bulunan İzzet D.'nin vücuduna isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılardan Saygılı D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İzzet D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Tutuklandı


Kayınpederini ve yanındaki bir kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesi ve işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Kayınpeder Saygılı D.'nin hayati tehlikesi sürüyor


Öte yandan olayda damadının silahından çıkan kurşunla yaralanan zanlının kayınpederi Saygılı D.'nin tedavisinin İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı İzzet D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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