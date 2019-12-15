Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (2)
6 saat önce
CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Tekin'in cenazesi, ikindide toprağa verilmek üzere kırsal Kızılcavlu Mahallesi'ne götürüldü.
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