Son Dakika Haberleri: Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş
Son Dakika 3. Sayfa Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş

Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş

7 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eşinin benzin dökerek yakıp ölümüne neden olduğu talihsiz kadının, daha önce de şiddet gördüğü, bu nedenle bir dönem sığınma evinde kaldığı ve karakola şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eşinin benzin dökerek yakıp ölümüne neden olduğu talihsiz kadının, daha önce de şiddet gördüğü, bu nedenle bir dönem sığınma evinde kaldığı ve karakola şikayetçi olduğu öğrenildi.


Ergani ilçesinde yaklaşık 15 gün eşi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen talihsiz Güllü Y., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından cani koca Can Y., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Can Y., ifadesinde eşi ile şoför koltuğunun yanında oturduğu için tartıştığını, o sinirle eve benzin döktüğünü ve benzini dökerken kendisi ile eşinin üzerine sıçramış olabileceğini söyledi. Can Y., pişman olduğunu, kendinde olmadığını ve ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.


Öte yandan talihsiz kadın Güllü Y.'nin yakınları, kocasının eşine şiddet uygulayıp çocuklarını dolapta sakladığını öne sürdü. Güllü Y.'nin, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü, talihsiz kadının başında akvaryum kırdığını ve bıçak çektiğini kaydetti. Güllü Y.'nin bir dönem sığınma evine de gittiğini aktaran yakınları, Can Y.'nin kendisini ikna edip eve geri götürdüğünü ve bu süreçte talihsiz kadının karakola gidip eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin benzin döküp yaktığı kadın, daha önce de şiddet görmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]