Eşinin bıçakla öldürdüğü Elif, kucağındaki Ali bebeği korumaya çalışmış - Son Dakika

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ADANA'da, cezaevinden tahliye edilen eşi Murat İyik (37) tarafından bıçaklanan Elif İyik'in (36) cenazesi, yakınlarınca teslim alındı. Çiftin 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine birlikte girdiği kuzenlerinin 4 aylık oğlu Ali'nin, saldırı sırasında İyik'in kucağında olduğu ve bıçak darbelerinden korumaya çalıştığı öğrenildi. Polisin her yerde aradığı Murat İyik ise bugün polise giderek, teslim oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu, koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021'de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

'YETİŞİN' DİYE BAĞIRMIŞOlay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı. ?BEBEKLE BİRLİKTE YERE YIĞILDIEşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. Murat İyik kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. İyik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Elif İyik, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, bugün emniyete giderek teslim oldu. İyik'in sorgusunun sürdüğü öğrenildi.