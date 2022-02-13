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Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU - Son Dakika

Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU

13.02.2022 12:57

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'da tartıştığı eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Ö.'yü (16) elinden bıçakla yaralayan Yüksel Ö. (47), adliyeye sevk edildi.

AKSARAY'da tartıştığı eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Ö.'yü (16) elinden bıçakla yaralayan Yüksel Ö. (47), adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde "Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Döndü Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ederken, kızı Amine Ö., ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası Yüksel Ö., 25 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden ve boğazından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Döndü Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Elinden yaralanan Amine Ö. de tedavisinin ardından taburcu oldu.

'25 YILLIK KARIMA KIYDIM'

Olayın ardından kaçan Yüksel Ö., Cankıllı köyünde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö., gazetecilere, suçsuz ve masum olduğunu öne sürerek, "İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Ben suçsuz ve masumum. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. 25 yıllık eşimi bıçakladım, çok pişmanım. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı -koca cinayetlerinde, olayın tüm suçlusu kadınlar. Aramızda bir şey yokken oldu ve ben de çok pişmanım. 25 yıllık karıma kıydım ve çok pişman oldum" dedi.

Yüksel Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde "Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım dediği öğrenildi.

Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU
Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU
Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU
Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU

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Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! EŞİNİN BIÇAKLADIĞI DÖNDÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, KIZI TABURCU OLDU - Son Dakika
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