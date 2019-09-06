Son Dakika Haberleri: Eşinin bıçakladığı hafize, toprağa verildi
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Eşinin bıçakladığı hafize, toprağa verildi

2 saat önce

DENİZLİ'de, eşi Uğur Kurban (24) tarafından bıçaklanan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan Hafize Kurban (22), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eşinin bıçakladığı hafize, toprağa verildi, System.String[]
DENİZLİ'de, eşi Uğur Kurban (24) tarafından bıçaklanan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan Hafize Kurban (22), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde oturan Uğur Kurban, aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos'ta eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak, kaçtı. Ağır yaralanan Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp, gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavi gören Hafize Kurban'ın çarşamba günü, beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Hafize Kurban için bugün öğle vakti Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Türlüce Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mustafa ve anne Huriye Balık, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Hafize Kurban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.


İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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