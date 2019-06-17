Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:19 Kaynak: AA
'ın merkez Onikişubat
ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde yaşayan Bayram Ö. (66) ve eşi Fatma Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ö. eşini bıçaklayıp evden kaçtı.
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ekipleri, yaralı kadını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Fatma Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Bayram Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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