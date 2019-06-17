Son Dakika Haberleri: Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı
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Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram Ö. (66) ve eşi Fatma Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ö. eşini bıçaklayıp evden kaçtı.
Komşuların haber vermesiyle eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Fatma Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Bayram Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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