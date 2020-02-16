Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Eskişehir'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Eskişehir'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Hafize F., eşi Ferhat F. tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat F. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Erenköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı
Tekirdağ'da eğlence mekanında zorla çalıştırılan 4 kadın kurtarıldı Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]