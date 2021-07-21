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Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı - Son Dakika

Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı

21.07.2021 15:42

Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı Esnafın 'çalınır' sözünü şaka sandı ama döndüğünde gördüğü manzara karşısında yıkıldı 7 yıldır evden çıkamayan engelli adamın aracını çaldılar Engelli vatandaşı polisler evine bıraktı Şanlıurfa'da engelli olduğu için...

Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı

Esnafın 'çalınır' sözünü şaka sandı ama döndüğünde gördüğü manzara karşısında yıkıldı

7 yıldır evden çıkamayan engelli adamın aracını çaldılar

Engelli vatandaşı polisler evine bıraktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da engelli olduğu için 7 yıldır evden çıkamayan yaşlı adam, eşinin altın bileziğini satarak aldığı akülü aracı ile bayram ziyaretine gitti. Aracını teslim ettiği esnafın "çalınır" sözünü şaka sanan Aziz Durmaz, döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayınca adeta yıkıldı.

Şanlıurfa'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sakat kalan 67 yaşındaki Aziz Durmaz, birkaç ay önce eşinin altın bileziğini satıp kendisine akülü bir engelli aracı aldı. Durmaz, aracına binerek uzun zamandır görmediği arkadaşlarına bayram ziyaretine gitti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezine gelen Durmaz, aracını oradaki bir esnafa teslim etti. Esnaf ise aracın çalınabileceğini söyleyerek Durmaz'ı uyardı. Esnafın kendisine şaka yaptığını zanneden Durmaz, üst kattaki arkadaşlarının yanına gitti. Birkaç saat arkadaşlarıyla birlikte oturup bayramlarını kutlayan Durmaz, indiğinde engelli aracının yerinde olmadığını görerek esnafa aracını sordu. Esnaf aracı görmediğini söyleyince polise haber verdi.

Eşinin altın bileziğiyle aldı

Aracı eşinin altın bileziğini satarak aldığını söyleyen Durmaz, "Ben birkaç saatliğine bir yere uğradım. Engelli aracı yukarı çıkmadığı için buradaki bir esnafa teslim ettim. 'Gözün burada olsun' dedim. 'Tamam' dedi ve sonra da 'çalabilirler' dedi. Buradan mal mı çalarlar, bu memleket bu kadar mı basitleşti dedi. Belki bana şaka yapıyor sandım. Arabayı ben hanımımın bilezikleriyle aldım. 30 gram altınla aldım. Felçliyim, 20 metre yürüyemiyorum. 7 senedir ben dışarıyı görmemişim. Bir vatandaş beni eve götürürse giderim, götürmezse burada otururum. Devlet güçlüdür, istese bunu hemen bulur. Kimse devletin üstünde olamaz. Kimse kendisini bir şey saymasın, ben devletin üstündeyim demesin" dedi.

Polis ekipleri evine bıraktı

Olay yerine giden polis ekipleri, akülü aracı kimin çaldığını bulmak için çalışma başlattı. Kimsesi olmadığı için evine gidemeyen engelli vatandaşı, polis ekipleri araçlarına bindirip evine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı
Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı
Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı
Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı
Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı

Şanlıurfa, Engelli, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin bileziğini satarak aldığı aldığı akülü aracı bayram ziyaretinde çalındı - Son Dakika


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