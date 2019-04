Eşinin Bir Oyla Kaybettiği Muhtarlığı 11 Oy Farkla Aldı

YAVUZ GÖRÜR - Konya 'nın Emirgazi ilçesinde, 43 yaşındaki Özlem Çelik , önceki seçimde eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlığı 31 Mart'taki seçimlerde 11 oy farkla kazanarak, köyün ilk kadın muhtarı seçildi.Daha önce Karapınar ilçesinden Orta Doğu ülkelerine kaba yem ihracatı yapan Savaş Çelik Suriye 'de yaşanan iç savaş nedeniyle işlerinin bozulması üzerine eşi Özlem Çelik ile daha önce köy statüsünde olan memleketi Öbektaş Mahallesi'ne dönmeye karar verdi.Mahalle muhtarının askerlik görevi nedeniyle 4 Haziran 2017'de yapılan ara seçimde aday olan Savaş Çelik, muhtarlığı 1 oyla kaybetti.Emirgazi ilçesinde tek kadın muhtar31 Mart seçimlerinde bu kez kendisi aday olan Özlem Çelik, 81 geçerli oyun 46'sını alarak Emirgazi ilçesinin ilk kadın muhtarı seçildi.Özlem Çelik, günlük ev işlerinin yanı sıra keçi ve koyun sağıyor, tavukları yemliyor, tarla ve bahçe işleri ile uğraşıyor, arıcılık yapıyor.Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik, 5 yıl önce köye taşındıklarında başta içme suyu ve ulaşım olmak üzere kronikleşmiş sorunları gördüklerini söyledi.2017'de yapılan ara seçimde eşinin muhtarlık için yarıştığını anlatan Çelik, "Eşim sadece bir oyla kaybetmişti. Eşimle konuştuk, 'ben aday olayım' dedim, o da bana destek oldu." dedi.Seçim sürecinde yaşadığı sıkıntıları eşinin ve komşularının desteği ile aştığını dile getiren Çelik, "Herkes büyük destek verdi, muhtarlığı kazandım. 16 mahallesi bulunan Emirgazi'de tek kadın muhtarım. Konya genelinde de iki kadın muhtar adayının daha seçimi kazandığını duydum. İnşallah başarılı işler yaparız ve güzel örnek oluruz." diye konuştu."Mahallemize kadın eli değecek"Çelik, köyünde mutlu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burası küçük bir yer. Bir ilki başardık. Bana oy veren vermeyen herkesi hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğim. Mahallemizi daha güzel hale getireceğiz. Hem ev işlerimi hem de doğup büyüdüğüm köyümün muhtarlığını yapacağım. Her gün koyunları ve keçileri sağıyorum. Her işi yapabilirim. Sonuçta buranın çocuğuyum. Burada büyüdüm. Bu işlere yabancı değilim. Mahallemize kadın eli değecek. Yapacak çok işimiz var. Şebeke suyu içilmiyor, altyapı ve ulaşım sorunu var. Otobüs ve dolmuşların köyümüzden geçmesini istiyoruz. Yollarımız dar, elektrik kesintileri oluyor. Bunların çözümü için çalışacağız. 'Bayandan muhtar mı olur' diyenler oldu ama insanlar bana güvendi. Benden beklenti büyük. Bu beklentileri boşa çıkarmayacağım.""Hayallerimizi bırakmak yok"Savaş Çelik de Orta Doğu ülkelerine kaba yem ihracatı yaparken, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle zor günler geçirmeye başladıklarını aktardı.İflas edince köye dönüp hayvancılık yapmaya karar verdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:"Köyümüze döndüğümüzde yaşam koşullarının kötü olduğunu gördük. Hayaller kurmaya başladık. Bir şeyler yapabilmek, insanlarımızı köye döndürebilmek, burasını daha yaşanır hale getirebilmek için muhtar olmak istedik. Ancak seçimi kaybedince çok üzüldük. Eşim bana çok destek oldu, 'Bir dahaki seçimde ben devam edeceğim, hayallerimizi bırakmak yok' dedi. Köylülere projelerimizi anlattık. Onlar da bize inandı, destekledi. Eşimi Öbektaş Mahallesi'ne muhtar seçti."Köylüler kadın muhtarlarından umutluKöylülerden 73 yaşındaki Cuma Güvendik de kadın muhtardan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Özlem Hanım'ı muhtar seçtirdik. Kızımıza güveniyoruz. İnşallah köyümüzün her işine koşacak. Başaracağına inanıyoruz. Biz de her zaman yanında yer alacak ve destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.