Eşinin birlikte yaşadığı kadının ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Eşinin birlikte yaşadığı kadının ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da eşinin birlikte yaşadığı hamile kadının ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin birlikte yaşadığı kadının ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Bursa'da eşinin birlikte yaşadığı hamile kadının ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu sanık Fatma O, eşi Şaban O. ve taraf avukatları katıldı.

Şaban O. ifadesinde, Fatma O. ve ölen Dilek O. ile aynı evde yaşadıklarını, Fatma O'dan 4 çocuğu olduğunu anlattı.

Dilek O'nun hamile olduğunu ifade eden Şaban O, "Ben hamile olduğunu biliyordum. Sanığın hamilelik konusunda bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. İkisi arasında anlaşmazlık yoktu. Fatma'nın maktulü düşürerek öldürmüş olabileceğini düşünmüyorum, şikayetçi değilim." dedi.

Sanık Fatma O. ise suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan Fatma O'ya müebbet hapis cezası verdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, 2018 yılının nisan ayında gerçekleşen olayda, Fatma O'nun, Dilek O'yu temizlik yaptığı sırada camdan iterek düşürdüğü iddia edilmiş, tedavi gördüğü hastanede bebeğini kaybeden ve taburcu olduktan sonra uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye gelen Dilek O. burada fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Fatma O. ise tutuklanmış, hakkında "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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