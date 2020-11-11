Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu - Son Dakika

Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu

11.11.2020 13:31
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu, System.String[]

TOKAT'ta yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği olan Beytullah Eğlence (27), 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence'nin (24) verdiği böbrekle hayata tutundu.

TOKAT'ta yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği olan Beytullah Eğlence (27), 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence'nin (24) verdiği böbrekle hayata tutundu. Eşini çok sevdiğini söyleyen Eğlence, "Önce kalbimi sonra böbreği verdim" dedi.

Tokat'ta oto elektrik ustası, evli ve 1 çocuk babası Beytullah Eğlence, 6 ay önce şiddetli böbrek ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Tokat'taki tetkiklerinin ardından Eğlence, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan testler ve tetkikler sonucu Eğlence'ye kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığının hızla ilerlediğini ve donör bulması gerektiğini öğrenen Eğlence, Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence ise doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini eşine bağışlama kararı aldı. Testler sonrası çiftin dokuları uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Sevilay Eğlence'nin böbreği, eşine nakledildi.

'ALLAH HERKESE BÖYLE FEDAKAR EŞ VERSİN'Böbreklerinin tamamen bitmek üzere olduğunu öğrendiğini anlatan Beytullah Eğlence, "Doktorlarla görüştüm, nakil olmam gerektiğini söylediler. Biz de burada Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek'in yanına gittik. Eşim böbreğini vermek istedi. Biz de nakil için hastaneye giderek test yaptırdık. Eşimin naklinin uygun olduğunu öğrendik. Eşim hiç tereddüt etmedi ve böbreğini verdi. Nakil yapılalı 1 ay oldu, çok şükür, ikimiz de sağlıklıyız. Allah herkese böyle fedakar bir eş versin. Eşimin yaptığını da kimse yapmaz. Kızımız ile hayatımıza devam ediyoruz" dedi. Eşini çok sevdiğini söyleyen Sevilay Eğlence de "Eşimin 4 yıldır böbrek yetmezliği varmış. Ama biz evlendikten sonra öğrendik. Öğrendikten sonra hiç tereddüt etmedim. Önce kalbimi verdim sonra böbreği verdim. Kolay bir süreçti, zor olmadı. Hemen de kararımı vermiştim. 1 ay önce de ameliyatımızı olduk, sağlıklıyız" diye konuştu. '25 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR'

Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek ise "Çiftimizin ameliyatları başarılı geçti. Sağlık durumları çok iyi. Tam da 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'na geldi. Bu da ayrıca bizi mutlu etti. Herkes bu konuda duyarlı olmak zorunda. Şu anda Türkiye'de 100 bine yakın diyalize giren hasta sayımız var. Bunların 25 bini nakil bekliyor. Bağışlanan her bir organ filizlenen bir can diyoruz" dedi.


Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu

İstanbul, Çocuk, organ, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu - Son Dakika


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