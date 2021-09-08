Eşinin boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış - Son Dakika

Antalya'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda Anıl Karaman isimli şahıs, boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı (36), boğazını keserek öldürdü. Eski eşini ormanda öldürdükten sonra kayınbiraderinin evine giden ve daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Karaman'ın cinayetten önce Google'da yaptığı aramalar da ortaya çıktı. Karaman, 'Öldürmek hakkında ayet' ve 'Demi mesfuh: dökülmüş kan' şeklinde aramalarda bulundu.

ÇOCUKLARIN VELAYETLERİ KONUSUNDA TARTIŞTILAR İDDİASI

Geçen yıl 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanında 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Karaman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Karaman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü ifade etti. Ormana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın, boğazı kesilmiş cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Karaman'ı gözaltına aldı. Karaman, polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Karaman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Anıl Karaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Bir önceki duruşmada mahkemeye 5 sayfalık savunma sunan sanık Anıl Karaman bu kez de yeni bir savunma dilekçesi sundu. Karaman dilekçesinde öldürdüğü eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Öldürülen Neslihan Yılmaz'ın ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasını istedi. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair yeterli delil bulunduğunu belirterek, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Son sözü sorulan sanık Anıl Karaman, olayda küçük bir bıçak kullandığını belirterek, 'Suçlandığım konu beni incitiyor. Ben terörist değilim. Bu nedenle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasını da kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme sanığa, 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme cezada hiçbir indirim uygulamadı.

GOOGLE'DA İLGİNÇ ARAMALARDA BULUNDU

Sanık Anıl Karaman'ın, cinayet öncesinde arama motoru Google'da 'Öldürmek hakkında ayet', 'Demi mesfuh', 'istiğfar', 'İbtihal: Halktan alakayı keserek Allah'a niyazda bulunmak' kelimelerini arattığı ortaya çıktı.

Sanığın 'Demi mesfuh' şeklinde internet üzerinden arama yaptığı, boğazlama işlemi, kimlerin boğazladığı hayvanın eti yenir veya yenmez şeklinde butonların çıktığı belirtildi. Sanığın 'Öldürmek hakkında ayet', ve 'Onları nerede yakalarsanız öldürün' şeklinde de arama yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Sanığın ayrıca 18 Mart 2021 tarihinde mahkemeye gönderdiği dilekçede, 'Aklıma o vakit Neslihan Yılmaz'ı öldürme fikri ilk kez geldi', 'Edirne'deki işlerimi bitirdiğim vakit Antalya'ya odaklandım', 'Yolumun üzerinde av bayisi görünce girdim. Olayda kullandığım bıçağı oradan aldım' şeklinde cümleler kurduğu da belirtildi.