Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi İ.K.'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından vazgeçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., iddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.'ye boşanma davası açtı. Bunun öğrenen, H.K. inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın penceresinde kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.K.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmasına başladı. H.K. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, olay yerine psikolog çağrıldı. H.K., eşinin boşanma davasından vazgeçmesini isteyince polis olay yerine İ.K.'yi getirdi. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

İNTİHARI SEYREDERKEN SOSYAL MESAFEYİ UMURSAMADILAR

Öte yandan, olayı görüp bölgede toplanan vatandaşlar, o anları izledi. Kalabalığın olayı izlediği sırada sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeyi umursamayan kalabalıktaki bazı kişilerin cep telefonuyla canlı yayın yapması da dikkat çekti. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.