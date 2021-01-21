Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi - Son Dakika

Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi

Eşinin boşanma talebi üzerine 6\'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Son Güncelleme: 21.01.2021 01:27

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalım geçiren E.Ö., belediye binasının 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalım geçiren E.Ö., belediye binasının 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin 3 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen E.Ö., binadan indirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalıma giren E.Ö., Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasına çıktı. Binanın 6'ncı katındaki camından vücudunun yarısını boşluğa sarkıtan E.Ö.'yü gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. E.Ö., yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle ikna edildi. Polis ekipleri tarafından binadan indirilen E.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Çiğli Belediyesi, İntihar, Polis, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 820 Ahıskalı, Türk vatandaşlığını kazandı
00:20 New York'ta ilginç anlar! Elon Musk, Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğuyla geldi
00:04 Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm
23:37 Şenol Güneş, Trabzonspor hezimetini tek bir nedene bağladı: Yavaş oynadık
23:11 Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor
23:00 Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali
22:39 Elon Musk'ın Starlink uyduları yine aynı şehrimizden geçti
22:33 Kocaeli'de kanser hastası kadın ile annesi 2 saat arayla hayatını kaybetti
22:22 Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler
22:21 Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 03:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement