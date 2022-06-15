Eşinin boşanmak istemesini hazmedemeyen koca çıldırdı! Kadının evini, iş yerini ve arabasını yaktı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, Ayşegül B. (36) 14 yıllık eşi Kasım B.'ye boşanma davası açtı. Koca, karısının kendisine açtığı boşanma davasını geri çekmesi için bir süre onu ikna etmeye çalıştı. Ancak genç kadın 3 çocuğuyla yaşadıklarından bıkarak boşanma davasından vazgeçmedi.

ÇAY İÇEREK İZLEDİ

Bunun üzerine koca, "Önce evi, arabayı ve iş yerini yakacağım sonra da seni öldüreceğim" dedi. Kasım B. 13 Haziran günü eşi ve çocuklarının şans eseri evde olmadığı zamanda iş yerini, evini ve arabasını ateşe verdi. Zanlı bunu çay içerek de izledi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini çağırması üzerine ekipleri yangını söndürdü. Ancak evde bir tane bile eşya kullanılamaz hale geldi. Bu durumu öğrenip eve çocuklarıyla birlikte gelen genç kadın gözyaşlarına boğularak, "Bu bir kadının çığlıkları. Bu benim son çırpınışlarım. 'Benden boşanırsan evi arabayı yakarım sonra da seni öldürürüm' demişti. Şimdi evi arabayı yaktı ve şu an serbest. Ben öldükten sonra beni korumayın" dedi.

ÇOCUKLARININ HALİ DE PERİŞAN

Ayşegül B., eşiyle severek evlendiğini, ilk başta her şeyin çok güzel olduğunu ancak uyuşturucuya alıştıktan sonra kendisini dövmeye başladığını, ara ara şiddet uyguladığını belirterek, "Son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladı. Onu kullanınca hayal görmeye başlayıp şiddeti artırdı. Benim kendisini aldattığımı düşünüyordu. Hayal görüyordu. Bu nedenle ben kendisine boşanma davası açtım. Bunu kabullenmeyip evi, iş yerini ve arabayı yaktı. Beni de ölümle tehdit ediyor. Ben korkuyorum. Ev, araba ve iş yeri kocamın üzerine diye serbest bırakmışlar. Ben öldükten sonra onu tutuklasanız ne olur. Ben ayrıca ölümden korkmuyorum geride çocuklarımı bırakacağım için korkuyorum" dedi.