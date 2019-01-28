Eşinin Cenazesinde 'Onsuz Yaşayamam' Dedi, Aynı Gün Öldü
1 saat önce
SİVAS'ın Gürün ilçesinde dün yaşamını yitiren Basey Kepez'in (74) acısına dayanamayan eşi Hasan Kepez (76), aynı gün hayata veda etti.
SİVAS'ın Gürün
ilçesinde dün yaşamını yitiren Basey Kepez
'in (74) acısına dayanamayan eşi Hasan Kepez (76), aynı gün hayata veda etti.
Gürün ilçesi Konakpınarı Köyü'nde oturan 5 çocuk annesi Basey Kepez, rahatsızlığı nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Dün düzenlenen cenaze törenine, Antalya
eski Emniyet Müdürü, Ak Parti
Gürün Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan
da katıldı. Kepez'in eşi Hasan Kepez, kendisine başsağlığı dileyen Feyzullah Arslan'a, "Müdürüm artık ben de öldüm, olan bana oldu. Onsuz yaşayamam" dedi.
Eşinini acısına dayanamayan Hasan Kepez ise dün akşam kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hasan Kepez'in cenazesi, bugün eşinin yanına defnedildi. Hasan Kepez'in ölüm haberini alan Feyzullah Arslan, "Kepez çiftine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah herkese böyle sevgi nasip etsin, ancak ömürleri uzun olsun. Aşkları, sevgileri ölümsüz olsun" dedi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
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