Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

15.10.2022 12:41

Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışcı'nın cenazesine yetişmeye çalışan Nurgül Alışcı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının bir gün önce vefat eden eşinin yanına defnedileceği belirtildi.

Önceki gece Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Nurgül Alışcı (53), göz rahatsızlığı için Nevşehir'e tedaviye gitti. Alışcı'nın tedavisi sürerken Viranşehir'deki eşi Mehmet Alışcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Acı haberi alan talihsiz kadın, eşinin cenazesine yetişmek için Nevşehir'den yola çıktı. Ailenin içinde bulunduğu araç, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan diğer yakınlarının burnu bile kanamazken, eşinin cenazesine yetişmeye çalışan Nurgül Alışcı ağır yaralandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

6 ÇOCUĞU VE YAKINLARI KAHROLDU

Yaşanan olayın ardından karı-kocanın bir gün arayla hayatını kaybetmesi çiftin 6 çocuğu ile yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda annelerinin cenazesini teslim alan çocukları göz yaşı dökerken, talihsiz kadının bir gün önce vefat eden eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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