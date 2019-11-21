Son Dakika Haberleri: Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı
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Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

6 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, eşiyle birlikte yaşayan Zehra Boyacı (66), evinde ölü bulundu.

Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, eşiyle birlikte yaşayan Zehra Boyacı (66), evinde ölü bulundu. Alzheimer hastası Orhan Boyacı'nın (71), 3 gün önce öldüğü belirlenen eşinin cenazesiyle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Olay, Yaylalı Mahallesi Cemalpaşa Caddesi ile Sarayaltı Caddesi kesişiminde bulunan apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Zehra Boyacı'nın İzmir'de yaşayan kızı, telefonla kendisine ulaşamayınca, Karacasu'daki yakınlarından annesi ve babasının yaşadığı evi kontrol etmesini istedi. Eve gidenler, kapının açılmaması üzerine polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte gelen polis ekipleri, eve girdi. Yapılan kontrolde, yer yatağında yatan Zehra Boyacı'nın öldüğü belirlendi. Yaşlılığa bağlı sebeplerden 3 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edilen Boyacı'nın cesedi, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zehra Boyacı'nın son olarak geçen pazartesi günü pazar alışverişine ve hastaneye gittiği öğrenildi. Zehra Boyacı'nın evde bulunan Alzheimer hastası eşi Orhan Boyacı'nın ise 3 gün boyunca ölen eşinin cenazesiyle birlikte yaşadığı ne yaşandığının farkında olmadığı öğrenildi.

Yaşlı adam, İzmir'den gelen kızına teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
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