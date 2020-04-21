Eşinin cesediyle 2 gün yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Eşinin cesediyle 2 gün yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün boyunca cansız bedeniyle yaşayan Alman vatandaşı kadın da evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün boyunca cansız bedeniyle yaşayan Alman vatandaşı kadın da evinde ölü bulundu.

Geçen sene 13 Kasımda meydana gelen olayda, Alanya'nın Obagöl Mahallesi'nde yerleşik olarak Alman Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor (75) isimli eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşayan Sylva Waltraud Umissky'den (51) kötü haber geldi.

Alman kadın evinde ölü bulundu

Alman kadından 4 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Umissky'in evine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından gün gece saatlerinde içeri girdi. İçeri giren ekipler Umissky'in cansız bedeniyle karşılaştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umissky'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi

Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım

Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor

Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu

Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi