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Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti - Son Dakika

Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti

22.11.2021 11:21

Avcılar'da evinde ölü bulunan Hasan Akay'ın karısı, eşinin cinnet getirdikten sonra evi ateşe verip silahla intihar ettiğini ileri sürmüştü. Çocuğuyla birlikte yan komşuya sığınarak hayatta kaldığını öne süren kadın, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Eşinin eve gelen doktoru kıskanıp kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen kadın, çıkan arbedede Akay'ı vurduğunu kaydetti.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Üner Sokakta yaşana olayda, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangını kontrol altına aldıkları sırada çekyat üzerinde silahla vurulmuş yarı çıplak cansız erkek bedeniyle karşılaştı.

ÇOCUĞUYLA KOMŞUYA SIĞINDIĞINI SÖYLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cansız bedenin Hasan Akay isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ölen şahsın eşi Merve Betül Akay, eşinin evi ateşe verdiğini ve o sırada çocuğunu alıp komşuya sığındığını söyledi.

''EŞİM İNTİHAR ETTİ'' DEMİŞTİ, CİNAYET ÇIKTI

Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Merve Betül Akay, evden kaçtıktan sonra silah sesi geldiğini polis ekiplerine bildirdi. Karakola götürülen Akay, yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

EVE GELEN DOKTORU KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Eşinin eve gelen doktoru kıskandığını ve kocasının ruh sağlığının bozuk olduğunu ileten Akay, daha sonra evi ateşe vermek suretiyle ölümle tehdit edildiğini söyledi.

ÇIKAN ARBEDEDE KAFASINA SIKMIŞ

Maktul Hasan Akay'ın kendisine silah doğrultarak ''Seni nerenden vurayım mı?'' dediği esnada arbede çıktığını ve bu sırada silahı eşinden kaparak kafasına sıktığını itiraf etti. Sonra ise engelli oğlunu evden alarak komşusuna gittiğini bildirdi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Merve Betül Akay, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti
Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti

Hasan Akay, Avcılar, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti - Son Dakika
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