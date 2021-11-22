Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti - Son Dakika

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Üner Sokakta yaşana olayda, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangını kontrol altına aldıkları sırada çekyat üzerinde silahla vurulmuş yarı çıplak cansız erkek bedeniyle karşılaştı.

ÇOCUĞUYLA KOMŞUYA SIĞINDIĞINI SÖYLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cansız bedenin Hasan Akay isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ölen şahsın eşi Merve Betül Akay, eşinin evi ateşe verdiğini ve o sırada çocuğunu alıp komşuya sığındığını söyledi.

''EŞİM İNTİHAR ETTİ'' DEMİŞTİ, CİNAYET ÇIKTI

Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Merve Betül Akay, evden kaçtıktan sonra silah sesi geldiğini polis ekiplerine bildirdi. Karakola götürülen Akay, yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

EVE GELEN DOKTORU KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Eşinin eve gelen doktoru kıskandığını ve kocasının ruh sağlığının bozuk olduğunu ileten Akay, daha sonra evi ateşe vermek suretiyle ölümle tehdit edildiğini söyledi.

ÇIKAN ARBEDEDE KAFASINA SIKMIŞ

Maktul Hasan Akay'ın kendisine silah doğrultarak ''Seni nerenden vurayım mı?'' dediği esnada arbede çıktığını ve bu sırada silahı eşinden kaparak kafasına sıktığını itiraf etti. Sonra ise engelli oğlunu evden alarak komşusuna gittiğini bildirdi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Merve Betül Akay, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.