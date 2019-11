Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, arkadaşlarıyla döverek öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta, Y.V., eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E.'yi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Y.V., arkadaşları A.V., A.N. ve M.G. ile birlikte, eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği H.E.'yi alıp, ormanlık alana götürdü. İddiaya göre 4 kişi, H.E.'yi burada dövüp daha sonra mahalle mezarlığının önüne bırakıp kaçtı. Mahalleli tarafından bulunan H.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede 4 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.