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Eşinin dönmesini gözyaşları içinde bekliyor

1 saat önce

Eşinin dönmesini gözyaşları içinde bekliyorMUĞLA - Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'dan bir haftadır haber alınamıyor.

Eşinin dönmesini gözyaşları içinde bekliyor

MUĞLA - Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'dan bir haftadır haber alınamıyor. Eşi Vesile Yavuz "Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Kaptanlığını yaptığı katamaranın sahibini Nedim Akyüz'ü Arnavutluk'a bıraktıktan sonra, Yunanistan'a gitmek için yola çıkan Yavuz, uluslararası sularda teknesi çalışır halde bulundu.

Kaptan Yavuz, "Atik Bey" isimli teknenin sahibi Nedim Akyüz'ü Arnavutluk'a götürdükten sonra, Akyüz'ün uçakla döneceğini belirtmesi üzerine Yavuz tek başına katamaran ile Yunanistan'a yola çıktı.

Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil açıklarında balıkçılar tarafından boş çalışırı halde bulunan teknede Yavuz'un olmaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yavuz'un 3,5 aylık hamile eşi Vesile Yavuz (26), yaptığı açıklamada, eşinin 2 ay önce yurt dışına çıktığını bir hafta önce de dönüş yoluna geçti.

Eşim beni ayın 4'ünde arayarak 'Artık dönüşe geçiyorum. 2 gün sonra arayabilirim seni' diye konuştu.

Eşi Vesile Yavuz, "Beni bir daha aramadı. Cumartesi günü teknesi bulundu. Tekne çalışır halde bulunmuş ama eşim içinde yokmuş. Hala da bulunamadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum." Dedi.

Eşinin hiçbir sağlık problemi olmadığını ve çok iyi yüzebildiğini belirten Yavuz, teknede de herhangi bir hırsızlık yapılmadığını dile getirdi.

Yavuz, eşinin ağabeylerinin de Arnavutluk'a gittiğini, güzel haberler beklediklerini söyledi.

Türk bayraklı katamaranın uzunluğunun 14, genişliğinin, 4 metre olduğu ve piyasa değerinin 2 milyon Euro'yu aştığı bildiriliyor.

Eşinin dönmesini gözyaşları içinde bekliyor

Yunanistan, Arnavutluk, Muğla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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