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Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi - Son Dakika

Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi

01.12.2021 15:23
Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi

İZMİT'te, eşi Hikmet E.'nin dövdüğü Hatice E.'nin (73) yüzünde oluşan morlukları cep telefonu kamerasıyla çeken komşuları, sosyal medyada paylaştı.

İZMİT'te, eşi Hikmet E.'nin dövdüğü Hatice E.'nin (73) yüzünde oluşan morlukları cep telefonu kamerasıyla çeken komşuları, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler sonrası Hikmet E. hakkında yasal işlem başlatıldı. Vali Seddar Yavuz da Hatice E.'nin tedavisinin yapıldığını ve konukevine yerleştirildiğini belirtti.

İzmit'te yaşayan Hatice E., eşi Hikmet E. tarafından darbedildi. Yüzünde morluklar oluşan Hatice E.'yi gören mahalleli, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerek, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Kocaeli Valiliği, soruşturma başlattı. Hatice E., şiddet gördüğü eşinin yanından alınıp, tedavisinin ardından konukevine yerleştirildi. Hikmet E. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla bizzat ilgilendiğini belirterek, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" dedi.

Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi
Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi - Son Dakika


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