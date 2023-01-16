Eşinin eline mermi koyan koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşinin eline mermi koyan koca tutuklandı

16.01.2023 14:11
Eşinin eline mermi koyan koca tutuklandı

Samsun'da boşanma aşamasında olan eşinin eline tabanca mermisi koyan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da boşanma aşamasında olan eşinin eline tabanca mermisi koyan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi G.G.(29) boşanma aşamasındaki eşi A.R.G.'nin (33) dün saat 10.00 sıralarında evinin önüne geldiğini, kapıyı açmayıp eşinin kendisini tehdit edip belinde silah olduğunu gösterdiğini ve akşam saat 18.00 sıralarında da evine gelip kendisine tokat atıp tehdit ederek eline 1 adet tabanca mermisi koyduğunu ve mermiyi kendisine geri verdiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

"Mermiyi hatıra olsun diye koydum"

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.R.G.'nin üzerine eşinin eline koyduğu 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Eşinden ayrı yaşadığını ve 'mermiyi hatıra olsun' diye eline koyduğunu savunan A.R.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.R.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin eline mermi koyan koca tutuklandı - Son Dakika

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