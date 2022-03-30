Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü - Son Dakika
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Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

30.03.2022 01:32

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü Eşinin eski kocasını öldüren şahıs silahıyla kayıplara karıştı Adıyaman'da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

Eşinin eski kocasını öldüren şahıs silahıyla kayıplara karıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin eski kocasını öldüren şahıs, cinayette kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z., isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla'ya ateş etti. Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z., isimli şahıs ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü
Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü
Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü
Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü - Son Dakika


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