Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü

Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü

16.02.2021 21:31

IĞDIR'da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.'yi tabancayla ateş ederek, öldürdü.

IĞDIR'da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.'yi tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Özgür Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eşinin evi terketmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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