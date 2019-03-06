Son Dakika Haberleri: Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı

Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı

1 saat önce

KARAMAN'da Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. tarafından bıçaklandı.

Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı, System.String[]
KARAMAN'da  Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Uğuz hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Emir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında  Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir telefon bayiinden meydana geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz ile birlikte telefon bayisine gelip, satın almak için telefon bakarken aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. ve Emrah D. ile karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma, kısa sürede tavgada dönüştü. Çıkan kavgada Emir A., Uğuz'a bıçakla saldırdı. Eşinin gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Uğuz, kanlar içinde yere yığıldı. Emir A. ve Emrah D. kavganın ardından olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğuz, hayatı tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.  Polis, kaçan Emir A. ve yanındaki Emrah D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

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