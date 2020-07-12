Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı - Son Dakika

Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı

Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı -Karısının ektiği çiçeğe bakarak sevgisini yaşatmaya çalışıyor Bursa'da, dul bir kocanın, vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı

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-Karısının ektiği çiçeğe bakarak sevgisini yaşatmaya çalışıyor

BURSA - Bursa'da, dul bir kocanın, vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Osman Filiz, rahmetli karısından kalan çiçeğe gözü gibi bakıyor. Evinin oturma odasındaki binbaşı çiçeği, iyi bakım sayesinde büyüyüp odayı kapladı. Duyanların çiçeği görmeye geldiğini belirten Osman Filiz, karısının 10 yıl önce vefat ettiğini ve ölmeden 4-5 yıl önce bu çiçeği diktiğini anlattı. Merhumenin bu çiçeği çok sevdiğini belirten Filiz, "Eşimin hatırası. Misafir odasında genişçe bir saksıya diktiği bu çiçeğe bakarak onu hatırlıyorum. Sulamasını, bakımını hiç ihmal etmiyorum. Çiçek odayı tamamen kapladı. Ben de eşime olan sevgimi bu şekilde sürdürüyorum" diye konuştu.

Filiz, "Odanın içinde başka çiçekler daha var, eşimden kalan bu çiçeğe gözüm gibi bakıyorum. Çünkü burada onun hatırası yaşıyor. Vaktimi böyle geçiriyor, eşimin sevgisini yaşatıyorum" dedi.

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı - Son Dakika
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