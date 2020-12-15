Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı
15.12.2020 15:20
- Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı Samsun'da eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalışan vatandaş, otobüse alınmayınca görevliler ile tartıştı.
- Eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı
SAMSUN - Samsun'da eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalışan vatandaş, otobüse alınmayınca görevliler ile tartıştı.
Samsun'da 1 Aralık tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. İlkadım ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan durakta meydana gelen olayda aile bir tane ulaşım kartları olmasına rağmen iki kişi otobüse binmeye çalıştı. Görevlilerin kendilerini otobüse almak istememesine sinirlenen aile etrafa hakaretler savurdu. Olayı görüntüleyen habercilere de engel olmaya çalışan aile, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi.
Otobüse binemeyen aile yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Son Dakika Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak Kadın müşterilerini korumak isterken katil olan şahsın avukatından Kadir Şeker'li savunma: 20 kat daha masumdur Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin