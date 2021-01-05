Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı

05.01.2021 08:39
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da kısıtlamayı delerek karısının arabasını alan ve arkadaşıyla gezintiye çıkan genç, karısının ihbarıyla yakalandı.

Bursa'da kısıtlamayı delerek karısının arabasını alan ve arkadaşıyla gezintiye çıkan genç, karısının ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartışmaya başladı. Fatih K., bir süre sonra eşinin otomobilini alarak evden çıktı. Arkadaşı Özkan U'yu da yanında alan Fatih K., gezmeye başladı. Bu sırada Hatice K., Polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.nın aracının Mevlana Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Burada araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve Özkan U'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 300 TL ceza yazıldı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Polis, Bursa, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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