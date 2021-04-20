Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler - Son Dakika

Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler

20.04.2021 15:31
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler, System.String[]

Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Levent Sözen'in balkondan atlayarak, kaçırdığı 4 aylık bebeğine 24 saat geçmeden polisin çalışmasıyla kavuşan Nergiz Sözen (30), "Soğuk suyla mama yapmaya çalışmışlar.

Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Levent Sözen'in balkondan atlayarak, kaçırdığı 4 aylık bebeğine 24 saat geçmeden polisin çalışmasıyla kavuşan Nergiz Sözen (30), "Soğuk suyla mama yapmaya çalışmışlar. Bebeğimi kusturmuşlar ve eziyet etmişler. Bebeğimi teslim aldığımda gözleri kırmızı ve şişti. Resmen bebeğimin canına kastettiler" dedi.

Başkentte özel üniversitede akademisyen olan Nergiz Sözen, 2 yıl önce evlendiği Levent Sözen'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Mahkeme heyeti, 9 Nisan'da, Levent Sözen hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1'inci ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verdi. Sözen, cumartesi günü ailesiyle birlikte çocuğunu görme bahanesiyle gittiği Nergiz Sözen'in evinden kızını kucağına alıp, pencereden atlayarak, kaçırdı. Levent Sözen, 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Asya bebek ise annesine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Levent Sözen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEBEĞİME EZİYET ETMİŞLER'Nergiz Sözen, kızının kaçırılmasıyla ilgili yeni delilleri savcılığa teslim ettiğini söyledi. Sözen, adliye çıkışı gözyaşları içinde DHA'ya yaptığı açıklamada, "Eşim camdan kaçtıktan sonra 4 aylık kız çocuğumu sitenin jilet tellerinin üzerinden hiç tanımadığı elin adamına teslim ediyor. Daha sonra kendisi de telin üzerinde atlayarak çocuğumu kaçırıyor. Sitenin çıkış tarafında eşim kendi aracını terk ediyor ve başka araca geçiyor. Ayrıca araca binmeden önce de çöp kutusuna bir şeyler atıyor. Ben bebeğimi teslim aldıktan sonra tekrar kabus yaşadım. Bebeği bana, eşimle beraber kaldığımız evdeki eşyalar ile teslim ettiler. Böylece evime girildiğini fark ettim. Benim bebeğim sadece benden anne sütü içer. Bebeğe en büyük mamayı almışlar. Bu da şunu gösteriyor; demek ki bebeği bana vermek üzere kaçırmamışlar. O bebek bana uzun bir süre gösterilmeyecekti. Biberonlardan sadece bir tanesi kirlenmişti. Soğuk suyla mama yapmaya çalışmışlar. Bebeğimi kusturmuşlar ve eziyet etmişler. Bebeğimi teslim aldığımda gözleri kırmızı ve şişti. Bebeğim anne sütü içmekte zorlandı. Saatlerce bezi açılmamasına rağmen kupkuruydu. Resmen bebeğimin canına kastettiler" dedi.'SÜTÜM GÖĞSÜMDE KURUDU'Eşinin ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde yalvardığını anlatan Sözen, "'Bebeğimin yerini söylemeseniz de lütfen onu yalnız bırakmayın. Siz bebeğimin yanına gidin' diye yalvardım. Ancak hepsi uyudu. Hiçbiri beni dinlemedi. Sütüm göğsümde kurudu. Bu insanların hepsinden şikayetçiyim. Bu işin arkasındayım, takip edeceğim. Bebeğimi teslim aldım evet; ama bu insanlar başkalarının canını yakamayacak. Bu emsal olaydır. Savaş açacağım ve savaşacağım. Onlar en ağır cezayı alana kadar elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu. 'KADES UYGULAMASI SAYESİNDE KAVUŞTUM'Nergiz Sözen, KADES uygulaması sayesinde kızına kısa sürede kavuştuğunu söyleyerek, "Eşimin ve ailesinin şüpheli tavırlarını görünce ben hemen uygulamaya tıkladım ve aşağı koştum. Kısa süre sonra da adrese polis geldi. Uygulamanın çok yerinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü: Nergis S. ile röp.Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -


Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler
Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin kaçırdığı bebeğine kavuşan anne: Çocuğumun canına kastettiler - Son Dakika


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