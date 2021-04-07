Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum" - Son Dakika

Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum"

07.04.2021 12:09

Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum" -Kocası kardeşleri tarafından dövülen Emine Asrav: -"Görüntüleri izlediğimde şok oldum, ağabeylerimin bu kadar öfke ve kinlerinin nedenini ben de anlamadım" -Öldüresiye dövülen koca :...

Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum"

-Kocası kardeşleri tarafından dövülen Emine Asrav:

-"Görüntüleri izlediğimde şok oldum, ağabeylerimin bu kadar öfke ve kinlerinin nedenini ben de anlamadım"

-Öldüresiye dövülen koca :

-"Korkuyorum ve adalet istiyorum. Kapı çaldığı anlarda bile tedirginim"

-Saldırganların olay yerine gelen damadın anne ve babasını darp ettiği görüntüler de ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da eşinin kardeşleri tarafından boşanmadığı için ölümüne darp edilen enişteye, yine eşi sahip çıktı. Eşini çok sevdiğini ve boşanmak istemediğini söyleyen Emine Asrav, " Görüntüleri izlediğimde şok oldum. Ağabeylerimin bu kadar öfke ve kinlerinin nedeni bende anlamadım" dedi. Diğer taraftan iki saldırganın olay yerine motosikletle gelen Ahmet Asrav'ın anne babasının üzerinde olduğu motosiklete tekme atması ve aileyi düşürmesi de kameralara yansıdı

Kepez ilçesi Dokuma bölgesinde yaşayan 5 yıllık evli Ahmet-Emine Asrav çifti arasında geçtiğimiz günler arasında tartışma yaşandı. Emine Asrav'ın yakınları kavgayı öğrenince çiftin boşanmasını isteyince olumsuz yanıt aldı. Emine Asrav, boşanmak istemediğini geçtiğimiz günlerde ağabeylerine bir kez daha söyledi. Bunun üzerine ağabeyler Mehmet U, ve Ahmet U, Ahmet Asrav'ın telefonculuk yaptığı iş yerine gitti. Kardeşler iş yerine girer girmez Asrav'a saldırmaya başladı. Bir kardeş tezgahın üstünden atlayıp Ahmet Asrav'ı yumrukladı. Demir sandalyeyi de yerdeki Asrav'a vuran kardeşler bir türlü sakinleşmedi. Kafasına cam kolonya şişesi, klavye de vurulan Asrav, son olarak boynundan dökülen kaynar suyla haşlandı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar olsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle iş yerine polis ekipleri geldi. Asrav'ın anne babasının da geldiği işyerinde kardeşlerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Yaralı Ahmet Asrav, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet ve Ahmet U. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet Asrav'ın uğradığı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Motosiklete tekme de kamerada"

Ayrıca iki saldırganın olay yerine motosikletle gelen Ahmet Asrav'ın anne babasının üzerinde olduğu motosiklete tekme atması ve aileyi düşürmesi de kameralara yansıdı

"Aniden saldırdılar"

Yaşadıklarının halen korkusunda olan Ahmet Asrav, 5 yıldır evli ve bir çocuğunun olduğunu söyledi.

Bu olayın yaşanma sebebini ne kendisi ne de eşinin anladığını dile getiren Asrav, " Eşimle küçük bir tartışmamız oldu, ardından kayınçolarım olaya dahil oldu. Evimize geldi kayınço, kavgamıza karıştı küfürler etti. Ardından kavga çıktı. Burnum falan kanadı. Bende karakola gidip şikayetçi oldum. Mevzu bundan ibaretti. Babamı arıyorlar," Oğlun beni şikayet etmiş" diye. Bende şikayet edip darp raporu almıştım. Sonrasında bu arkadaşlar telefonla arayarak küfür ettiler ve iş yerime geldiler. Aniden saldırmaya başladılar"dedi.

Neye uğradığına şaşırdığını ifade eden Asrav, " Müşteri vardı içeride, 'ne yapıyorsunuz' demeye kalmadan vurdu. Bankonun üzerinden atlayıp yumruk attı biri. Demir sandalye, şemsiye demiri, kolonya şişesi, klavye,masa bandı ile vurdular. Hiçbir şekilde karşılık vermedim, her yerim kan olmuşken dükkanın arkasına gittim. Karşılık versem sonucunun ne olacağını biliyorum. Başım belaya girecekti. Oraya da saldırarak geldiler. Hangisi döktü bilmiyorum. Sırtım dönükken kafamdan aşağı kaynar su döktüler. Benim suyu döktüğümü söylemişler. Benim kendi kendime kaynar su dökecek halim yok"diye konuştu.

"Demir çubuk kafama girse ölürdüm"

Eşiyle bir sorunun olmadığını birbirlerini çok sevdiklerinin altını çizen Ahmet Asrav, " Eşim şuan yanımda zaten. Olayın nedenini bizde çözemedik. 40 dakika bu olay sürdü. Hastaneden çıkıp yanık şekilde gidip şikayetçi oldum. Onlarda aynı gün serbest kaldılar. Adalet istiyorum. Aldığım darbeler nedeniyle kafamda dikişler var, vücudum yanık, şemsiye demiri ile dövüldüm. Demir sandalyenin kenarındaki çubuk kafama saplansa ölürdüm. Direk öldürmeye kafama vurdular. Adalet istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Korkuyorum"

Aldığı darbeler ve vücudundaki 3. derece yanık nedeniyle 8 gün evde kaldığını ve işe gidemediğini kaydeden Asrav," Maddi kaybım var ama fazla umurumda değil. Vücudumdaki yaraları çocuğum gördükçe tepki veriyor. Annem babam motosikletle o gün iş yerine geliyor. Hareket halindeki motosiklete tekme atıp ailemin yaralanmasına neden oluyorlar. Tedirgin oluyorum, ölmekten değil de çocuğumu babasız bırakmaktan korkuyorum. Ben eski sabıkalıyım, cezaevinin ne demek olduğunu biliyorum. Çok oldu çıkalı ve yeni bir hayat kurdum kendime. Şurada birine hakaret etsek neler olur neler. Sokağa çıkarken tedirgin oluyorum, sürekli arkama sağıma soluma bakıyorum. Eşimle çocuğuma dışarı çıkmalarını istemiyorum. Savcılığa, gidip "tedirgin oluyorum uyuyamıyorum, kapı çalıyor korkuyorum" dedim"ifadelerini kullandı.

"Adalet istiyorum"

9 gün sonra ilk kez dışarı çıkıp çalışmaya başladığını dile getiren Asrav," Şikayetçi oldum. Bir insan bir insanı bu kadar dövüpte hiçbir ceza almadan kurtulmamalıdır. Sadece adalet istiyorum. Bu kadar birini döven kişi hala sokakta gezemez" diye konuştu.

"Eşimi izleyince şok oldum"

Ahmet Asrav'ın eşi Emine Asrav ise, " Ağabeylerimin bu kadar öfkelerinin ve kinlerinin nedeni bende anlamadım. Hiçbir şey diyemiyorum. Karı koca arasındaki sorun tartışma büyüdü. Ama bu dereceye gelecek kadar öfkelerini anlamadım. Ben hastanedeyken gittim eşimin yanına, sonrasında olayları izlediğimde şok oldum. Yaptıklarına inanamadım. En son bana, 'son kararın ne diye diye' sordular. Boşanmayacağımı ve Ahmet'in çocuğumun babası olduğunu söyledim."diye konuştu.

Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum

112 Acil, Antalya, Adalet, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: 'Görüntüleri izlediğimde şok oldum' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum" - Son Dakika
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