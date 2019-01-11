Son Dakika Haberleri: Eşinin Kazayla Tüfekle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

Eşinin Kazayla Tüfekle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

44 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yanlışlıkla eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Eşinin Kazayla Tüfekle Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yanlışlıkla eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Tuna Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş., isimli bir kişi yanlışlıkla eşi S.Ş'yi tüfekle vurdu. Silah sesini duyan komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tüfekten çıkan kurşunla hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, 3. Sayfa
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