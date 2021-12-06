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Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü - Son Dakika

Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü

06.12.2021 15:26
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü

ANKARA'da Mehmet Uğur E.'nin (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra E.'nin (26) hastanede tedavisi devam ederken, öldüğü belirlenen karnındaki bebeği sezaryenle alındı.

ANKARA'da Mehmet Uğur E.'nin (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra E.'nin (26) hastanede tedavisi devam ederken, öldüğü belirlenen karnındaki bebeği sezaryenle alındı.

Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur E., dün akşam evde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra E.'ye isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, eve çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Durumu ağır olan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Bebek, sezaryen ile alınırken, Kübra E.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.

Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü

Mehmet Uğur, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü - Son Dakika


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