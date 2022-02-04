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Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum! - Son Dakika

Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!

04.02.2022 09:44
Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!

Fenomen İrem Ay'ın yardım çığlığı karşılık buldu. Eski eşinden yıllardır işkence gördüğü ortaya çıkan genç kadına, sosyal meyda kullanıcıları büyük destek oldu. Hukuki sürecin başladığı belirten Ay, Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı

İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaşmıştı.

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görülmüştü.

DÖVEREK BAYILTTIĞI KADINLA SELFİE ÇEKMİŞTİ

Genç kadın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."

Eşinin kendisine şiddet uyguladığı anın görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem, davayı açtı

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

"HESABINI SORACAĞIZ"

Genç kadının kardeşi ise yaşanan olayın ardından kendi profilinden açıklamalarda bulundu. Kardeşi Dilan Ay "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay S. tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız" diye konuştu.

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Dilan Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini ifade etti. Ay paylaşımında "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Eşinin kendisine şiddet uyguladığı anın görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem, davayı açtı

"HER MESAJINIZ YÜREĞİME CESARET VERDİ"

Yaşadığı şiddetle ilgili hukuki sürecin başladığı belirten İrem Ay, Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı:

Eşinin kendisine şiddet uyguladığı anın görüntülerini paylaşmıştı! Fenomen İrem, davayı açtı

"Yıllardır anlatamadığım her şeyin küçük bir kısmını dün paylaştım. Bana bu kadar sarılabileceğinizi hayal dahi edemezdim. Elim kolum uzun değil ama ellerimi ne kadar çok kişi tuttu. Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı. Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim. Ağlamayacağım dedim ama dünden beri gözlerim dolu dolu, her mesajınız yüreğime cesaret verdi. Sahiden teşekkür ederim..."

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Son Dakika 3. Sayfa Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum! - Son Dakika
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