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EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM - Son Dakika

EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM

03.06.2021 11:17

DİYARBAKIR'da, çocuklarının gözü önünde eşi İhsan Müjdeci (40) tarafından üzerine kızgın yağ atılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Meral Müjdeci (38), Kocaeli'de ailesinin yanında yaşamaya başladı.

DİYARBAKIR'da, çocuklarının gözü önünde eşi İhsan Müjdeci (40) tarafından üzerine kızgın yağ atılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Meral Müjdeci (38), Kocaeli'de ailesinin yanında yaşamaya başladı. Tutuklanan ve boşanma davası açtığı eşine en ağır cezanın verilmesini isteyen Müjdeci, Ölmek istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Cezaevinden çıkarsa geri dönüşüm yok, kesin öldürür beni dedi.

Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Müjdeci, iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı, 12 yıllık eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı yaptıktan sonra mutfağa giderek, yumurta yapacağını söyledi. Tencerede kızdırdığı yağı 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine döken İhsan Müjdeci, daha sonra tencereyle de darbetmeye başladı. Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

KIZGIN YAĞ DÖKTÜKTEN SONRA TENCEREYLE DÖVMÜŞ

Ailesinin yanına Kocaeli'ye gelen Meral Müjdeci, adliyeye giderek, boşanma davası açtı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde belirli aralıklarla tedavisi devam edecek olan Müjdeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, amacının kendisini öldürmek olduğunu öne sürdü. Öldürülme korkusuyla yaşadığını anlatan Müjdeci, Pazar günü sabah uyandığımızda hiçbir şey yoktu. Hatta sabah kalktığımızda 'Çocuklar pasta istiyor' dedi bana. Ben pasta yaptım, kendisi de bahçede börek açtı. Daha sonra çocuklarla ben avluda otururken çocukları yanına çağırdı. 'Neden çağırıyorsun' diye sorunca da 'İşim var, yumurta yapıyorum' dedi. Meğer o sırada yağı tencerede kızdırıyormuş. 'Meroş bana bak' dedi, arkamı döndüğüm anda yağ tenceresini üzerime attı, bütün yağı üzerime akıttı sonra da yerden kalkamadan bana tencereyle vurmaya başladı. Ben can havliyle yerden kalkınca komşular pencereden 'Vurma' diye bağırıyordu. Çocuklarım bacaklarına sarıldı, ikisini de tekmeledikten sonra bana şiddet uygulamaya devam etti dedi.

'SEN NEDEN ÖLMÜYORSUN' DİYE BAĞIRMIŞ

Üzerine kızgın yağ döküldükten sonra acı içinde yere kaldığını söyleyen Müjdeci, Bana vururken 'Sen neden ölmüyorsun' diye bağırıyordu. 'Ben ne yaptım' diye sorunca da beni dövmeye devam etti. Yumruk yemekten gözümde ödem oluşmuş, doktorlar onu yanık sanmıştı daha sonra ödem olduğu anlaşıldı. Ortada hiçbir neden yoktu, gayet güzel bir gündü. Hatta 'Keyifli bir pazar günü geçireceğiz hep birlikte' demişti bize. Psikolojik sorunları vardı, tedavi oluyordu ama son 2 ayda ilaçları reddetti. 'Ben iyileştim eğer deliysen sen git hastaneye' diyordu bana dedi.

'10 YAŞINDAKİ OĞLUM SABAHA KADAR BAŞIMDA NÖBET TUTUYORDU'

Yıllardır eşi tarafından şiddet gördüğünü belirten Meral Müjdeci, 10 yaşındaki oğlunun kendisini korumak için sabaha kadar başında nöbet tuttuğunu söyleyerek, Büyük oğlum korkudan sabaha kadar uyuyamıyordu. Ben odadan çıktığım zaman benim arkamdan Kürtçe küfürler ediyormuş. Oğlum buna şahit olmuş ve bir şeyleri anlamıştı. Yanındayken benim yüzüme küfretmiyordu, hep arkamdan ediyormuş. Büyük oğlum ben uyurken sabaha kadar oturup benim başımda bekliyordu. Ben işe gittikten sonra uyuyordu. Akşam ben işten geldiğim zaman da 'Ben senin başında beklerim, sen rahatça uyuyabilirsin' diyordu. Ben iş yerimde herkese bu durumu anlatmıştım ama kimse buna inanmamıştı diye konuştu.

'MERAL'İM DURUMUN NASIL' DİYE MESAJ ATMIŞ

Eşinin, cezaevine gönderileceği sırada yakınlarını bilgilendirmesi için telefon verildiği sırada kendisine mesaj attığını belirten Müjdeci, Ben hastanedeyken, bu haldeyken, canımla uğraşırken, tekrar bana mesaj attı. 'Meral'im durumun nasıl Sana kurban olurum, Meroş'um sesini duyayım' dedi. Ben bu insanın sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum ve kesinlikle cezaevinden çıkmasını istemiyorum. İnsan sevdiğine kıyıp bu hale getirir mi Ben ondan kurtulmak istiyorum dedi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKARSA KESİN ÖLDÜRÜR BENİ'

Eşinin cezaevinden çıktığı zaman kendisini öldürebileceğini söyleyen Meral Müjdeci, Şu an cezaevinde ve ben dışarı çıkmasını istemiyorum. Çocuklarım için bu kadar acıya dayandım, yandım, dayak yedim ve çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben ölmek istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Cezaevinden çıkarsa artık benim geri dönüşüm yok, kesin öldürür beni. Bana sürekli 'Seni televizyona çıkaracağım' diyordu. Demek ki bunu planlıyormuş diye konuştu.

Kızını taburcu olmasının ardından beraber yaşamaları için Kocaeli'ye getiren Zekeriya Keleş ise damadının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Büyük üzüntü duyduğunu belirten Keleş, Kızıma ağır bir şekilde şiddet uyguladı. Bir tencere yağ bir insanın kafasına asla dökülmez. Bu bir caniliktir. Ben bunun cezaevinden çıkmasını asla istemiyorum. Benim 3 kızım ve engelli eşim var. Bizlere zarar vermesinden çekiniyorum, o yüzden en ağır ceza almasını istiyorum dedi.

EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM
EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM
EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM
EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geri dönüşüm, Kocaeli, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİN KIZGIN YAĞ İLE YAKTIĞI KADIN ÖLMEK İSTEMİYORUM - Son Dakika


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