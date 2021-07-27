Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü - Son Dakika

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Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürüp ardından da intihar etti. Yaşlı çiftin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde dün yaşanan olayda Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı çiftin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na yan yana şekilde defnedildi.